لليوم الثاني على التوالي.. استمرار عملية الرمح الذهبي بتعز ووصول تعزيزات ضخمة





لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية باسناد من التحالف العربي العربي معركة الرمح الذهبي التي انطلقت أمس السبت لتحرير الساحل الغربي لتعز وصولاً الى باب المندب.





وقالت مصادر ميدانية إن المعارك على أشدها اليوم الأحد وسط تراجع كبير لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مختلف المواقع الساحلية.





وحسب المصادر، فإن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت من عدن إلى منطقة باب المندب، وشملت هذه التعزيزات مدرعات ودبابات وناقلات جند ومدافع.





وتلقت مليشيا الحوثي والمخلوع ضربة مفاجئة أمس السبت بعد تقدم مباغت لقوات الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف المواقع الساحلية بتعز.





وتسعى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الى تأمين الخط الساحلي بدءً من ذباب والمخا ووصولا الى باب المندب، وذلك بهدف قطع الشريان الرئيسي لإمداد المليشيات الانقلابية بالسلاح عبر هذا الخط.





كما تهدف هذه العملية العسكرية الى تأمين الخط الملاحي الدولي التي تشكل المليشيات الانقلابية عامل قلق سيما بعد استهدافها لعدد من السفن التجارية والحربية.





الصحوة نت | متابعة خاصة