1502 انتهاكاً للمليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة خلال 2016





أكد فريق تحالف رصد في تقرير حقوقي لانتهاكات مليشيا الحوثي والمخلوع صالح خلال العام الماضي أنه رصد 1502 انتهاكاً ارتبكته المليشيات، واصفاً بعضها بالانتهاكات الوحشية اللإنسانية.





وكشف التحالف في تقريره أن المليشيات الإنقلابية مارست مئآت الإنتهاكات في محافظة الحديدة وتتمثل هذه الانتهاكات بإانتهاك حقوق الأطفال الستة الجسيمة وتتمثل في خطف عدد(17) طفل، واقتحام 4مستشفيات واقتحام 10مدارس وتحويل بعضها إلى سجون خاصة والبعض اجبرت فيها الطلاب والطالبات على ترديد الصرخة بالإضافة إلى منع وصول مساعدات 4 منظمات وتوزيعها .





كما رصد التحالف انتهاكات بحق الأشخاص والمتمثلة في قتل 9 أشخاص بالإضافة إلى اختطاف واعتقال عدد 452 بينهم قيادات سياسية وقضاة ومحامين وناشطين وتربويين وطلاب وفلاحين وقادة جيش وضباط أمن وعمال، كما قامت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح بخطف 7نساء محاميات وناشطات وربات بيوت وتشريد 405 مواطن موزعين على أطفال ونساء وآباء وقيادات سياسية وعسكرية وإعلاميين وناشطين وعسكريين، وإصابة ثمانية أشخاص بطلق ناري والاعتداء بالضرب والإهانة لـ9أشخاص ونهب جثة ووفاة 8 أشخاص تحت التعذيب منهم قيادات سياسية وتربويين وأطباء.





وأضاف تحالف رصد التابع للتحالف اليمني لرصد الانتهاكات في اليمن في تقريره أنه تم الاعتداء على الممتلكات الخاصة متمثلة في اقتحام 148منزل لقيادات حزبية وقيادات عسكرية وقيادات سياسية وتربويين وعمال ومزارعين، ونهب 42 منزل ومصادرة مجوهرات وأموال وأثاث وتحف وأسلحة شخصية واحتلال 8 منازل وتحويل بعضها مقرات والبعض الآخر سجون خاصة بالإضافة إلى إيقاف ومصادرة مرتبات 164 موظف في قطاعات التربية والجيش والأمن والصحة ونهب 8 مزارع وإتلافها، واقتحام مسجد وفرض خطباء وأئمة فيها وتحويل بعضها لسجن خاص بعد إغلاقه ونهب معدات ثقيلة تابعة لرجل الأعمال عبدالسلام الشميري وتتمثل في مصانع حديد وكسارات حجار بالإضافة إلى نهب 16مركبة موزعة بين سيارات نقل وخاصة وقاطرات، وأكد التقريب نهب المليشيات لمواشي تابعة لـ4 أشخاص وتتمثل المواشي بين أغنام وضان وأبقار وخيول عربية وكذا نهب 3محلات تجارية واقتحام ونهب 5منظمات مجتمع مدني.





وحول الانتهاكات التي تمثل تقويضاً لسلطات الدولة فقد أكد تحالف قيام المليشيات التابعة للحوثي والمخلوع صالح باستحداث عدد 104 نقاط تفتيش في كل محافظة الحديدة ومديرياتها وقراها وحاراتها، واستحداث 52 سجن خاص لسجن معارضيها وتعذيبهم، واستحداث عدد 6معسكرات تدريب.





وأضاف التقرير أن المليشيات قامت بطرد 3مدراء أقسام شرطة وإدارات امن وبحث جنائي كما قامت باقتحام عدد 33مؤسسة حكومية والتدخل في شئون القضاء حالة واحده وهي منع تنفيذ حكم قضائي بالإضافة إلى احتلال 4 قلاع أثرية وتحويلها إلى مقرات وسجون خاصة.