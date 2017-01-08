قيادي حوثي يهدد أعضاء هيئة التدريس في جامعة إب بالإعدام





هاجم قيادي بارز من مليشيات الحوثي أعضاء هيئة التدريس بجامعة إب بعد ساعات قليلة من صدور بيان نقابي يطالب بصرف الرواتب.





وهدد القيادي الحوثي أكرم الوشلي والمعين من قبل مليشيا الانقلاب نائباً لرئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي أعضاء هيئة التدريس بالإعدام واصفا إياهم بالمرتزقة.





واتهم الوشلي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعضاء هيئة التدريس بالخيانة العظمى والتي تستوجب الإعدام حد قوله.





وهددت النقابة في بيانها بعدم استئناف الدراسة للفصل الثاني حتى يتم تسليم رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر .





ويعاني أكاديمي الجامعات اليمنية وموظفي الدولة وضعاً إقتصادي متردي نتيجة توقف استلام مرتباتهم منذ سبتمبر الماضي بسبب انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية.