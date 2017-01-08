القوات السعودية تحبط محاولة تسلل قبالة نجران وتقتل 5 من عناصر المليشيات

أحبطت القوات السعودية محاولة تسلل قامت بها مليشيات الحوثي والمخلوع صالح قبالة نجران.





وأكدت صحيفة الوطن السعودية أن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وأفراد حرس الحدود بمساندة الأباتشي أحبطت محاولة تسلل للمليشيات، ونسبت لمصادر قولها إن القوات السعودية تمكنت من القضاء على 5 من عناصر المليشيا في مواجهات مباشرة، وذلك أثناء محاولتهم التقدم إلى إحدى الرقابات، كما تمكنت الأباتشي من ضرب عدد من الأهداف قبالة الحدود.





وأضافت مصادر الصحيفة بأن المدفعية السعودية واصلت نجاحاتها في ضرب وتدمير أهدافها على الحدود الجنوبية بدقة عالية، إذ تمكنت من تدمير عدد من الأهداف المتحركة والثابتة بينها عربة كانت قادمة باتجاه الحدود وعدد من المواقع التي تختبئ فيها المليشيات في الجبال والكهوف والأودية قبالة الحدود، وذلك بعد عمليات رصد من قبل الكاميرات الحرارية وطائرة الدرون "طائرة بدون طيار".



