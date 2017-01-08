إصلاح تعز يأسف لتزييف بلاغ كاذب بإسمه

عبر التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز عن أسفه لقيام ما أسماها بعض مطابخ الزيف التي استمرأت الكذب وتدثرت الغباء؛ أن تسرب بلاغا كاذبا باسم الاصلاح على خلفية بيان كاذب أيضا قاموا بتسريبه على المحافظ بشأن ما سماه مطبخ الزيف والتضليل شروط شغل الوظائف العامة للمكاتب التنفيذية.





وقال الاصلاح في بلاغ صحفي تحصل “الصحوة نت” على نسخة منه: “إن أسف الإصلاح بتعز يأتي لأن المحافظة بل اليمن كلها تتجه أنظارها إلى جبهات الشرف والبطولة في باب المندب والمخاء ومقبنة وبيحان ونهم والبقع و غيرها؛ فيما يغرق هؤلاء في هوس الزيف والدس الرخيص غافلين عما تعيشه المحافظة والبلاد من مواجهات مع المشروع الظلامي السلالي الذي يقوم هؤلاء بخدمة الحوثي والمخلوع مجانا أو لعلهم يمدون خط رجعة لغيابهم عن الساحة الذي لا يمكنهم من قراءة المشهد اليمني على حقيقته.









نص البلاغ الصحفي:





يأسف التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز أن تقوم بعض مطابخ الزيف التي استمرأت الكذب و تدثرت الغباء ؛ أن تسرب بلاغا كاذبا باسم الاصلاح على خلفية بيان كاذب أيضا قاموا بتسريبه كذبا على المحافظ بشأن ما سماه مطبخ الزيف و التضليل شروط شغل الوظائف العامة للمكاتب التنفيذية.

و يأتي أسف التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز ، لأن المحافظة بل اليمن كلها تتجه أنظارها إلى جبهات الشرف و البطولة في باب المندب و المخاء و مقبنة و بيحان و نهم و البقع و غيرها؛ فيما يغرق هؤلاء في هوس الزيف و الدس الرخيص غافلين عما تعيشه المحافظة و البلاد من مواجهات مع المشروع الظلامي السلالي الذي يقوم هؤلاء بخدمة الحوثي و المخلوع مجانا أو لعلهم يمدون خط رجعة لغيابهم عن الساحة الذي لا يمكنهم من قراءة المشهد اليمني على حقيقته .

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز

8 يناير 201