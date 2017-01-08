نقابة جامعة إب تنضم للإحتجاجات الأكاديمية ضد مليشيات الإنقلاب

انضمت نقابة هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إب وسط اليمن للحراك الأكاديمي والجامعي ضد مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية احتجاجا على عدم تسليم رواتبهم الموقوفة منذ أربعة أشهر على التوالي.





وطالبت نقابة التدريس ومساعديهم بجامعة إب بحجز جميع نتائج اختبارات الترم الدراسي الأول احتجاجا على عدم صرف رواتب شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر وضمانا لصرف رواتب الأشهر القادمة.





وبحسب بيان النقابة فقد جاءت مطالبهم استجابة لقرار المجلس الأعلى للنقابات والذي يقضي بعدم تسليم امتحانات الفصل الدراسي الأول ولكن البيان قال بأن بعض من أعضاء هيئة التدريس سبق وأن سلموا امتحانات الفصل الدراسي قبل اقرار بيان المجلس الأعلى للنقابات وهو ما اضطرهم لإتخاذ خطوة مغايرة عن جامعة صنعاء وجامعات حكومية أخرى.





وأكد البيان بعدم البدء بتدريس الترم الثاني الإ بعد صرف المرتبات وضمان عدم توقفها.





كما طالب البيان قيادة الجامعة بتحمل مسؤولياتها والتخفيف من معاناة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.





وتشهد الجامعات الحكومية حراكا واسعا للمطالبة بالمرتبات المتوقفة، حيث دشن نقابة جامعة صنعاء اليوم السبت مرحلة الاضراب الشامل عقب انتهاء مرحلة رفع الشارات الحمراء.