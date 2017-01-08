الرئيسية / آخر الأخبار

تفكيك 600 لغم في مديرية بيحان بشبوة

الأحد 08 يناير 2017 12:52 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
تفكيك 600 لغم في مديرية بيحان بشبوة


قالت مصادر عسكرية ان الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة تستمر في عملية تفكيك مئات الألغام  من المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الانقلاب في بيحان بمحافظة شبوة.


وحسب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" فإن ما يقارب 600 لغم أرضي تم انتزاعها من المناطق التي حررتها قوات الجيش والمقاومة مؤخراً في جبهة الساق جنوب غرب بيحان.


وتشرع مليشيا الحوثي والمخلوع بزرع مئات الألغام في المناطق التي تسيطر عليها وذلك بهدف اعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة.


وتعد عملية زرع الألغام من المحرمات دولياً سيما الألغام الفردية التي تزرعها المليشيات الانقلابية بصورة مستمرة وعشوائية في مختلف المناطق والأحياء السكنية والمزارع والطرقات العامة.


الصحوة نت | متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى