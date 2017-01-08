تفكيك 600 لغم في مديرية بيحان بشبوة





قالت مصادر عسكرية ان الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة تستمر في عملية تفكيك مئات الألغام من المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الانقلاب في بيحان بمحافظة شبوة.





وحسب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" فإن ما يقارب 600 لغم أرضي تم انتزاعها من المناطق التي حررتها قوات الجيش والمقاومة مؤخراً في جبهة الساق جنوب غرب بيحان.





وتشرع مليشيا الحوثي والمخلوع بزرع مئات الألغام في المناطق التي تسيطر عليها وذلك بهدف اعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة.





وتعد عملية زرع الألغام من المحرمات دولياً سيما الألغام الفردية التي تزرعها المليشيات الانقلابية بصورة مستمرة وعشوائية في مختلف المناطق والأحياء السكنية والمزارع والطرقات العامة.





الصحوة نت | متابعة خاصة