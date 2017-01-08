تنسيقية الطلاب اليمنيين بالخارج تستأنف الاحتجاجات وتدعو الى اعتصامات مفتوحة





قالت تنسيقية الطلاب اليمنيين بالخارج انها ستستأنف الاحتجاجات وذلك نظراً لعدم تجاوب الجهات الحكومية مع مطالب الطلاب وحقوقهم.





ودعت تنسيقية الطلاب في بيان لها حصلت "الصحوة نت" على نسخة منه، دعت الى استئناف الاعتصامات المفتوحة في عدد من السفارات اليمنية بالخارج.





وأكدت تنسيقية الطلاب بانها ستستمر في التصعيد حتى يتم الاستجابة لكافة مطالب الطلاب المشروعة.

موقع "الصحوة نت " يعيد نشر بيان تنسيقية الطلاب اليمنيين بالخارج

بيان تصعيد

تابعت اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج سير عملية الصرف لمستحقات الطلاب المتثملة بالربع الرابع في كل من ألمانيا وروسيا والأردن ومصر وماليزيا وكذا الربع الثالث في ماليزيا ، وتشيد اللجنة بما تحقق من حلول يسيرة لا تمثل إلا جزء بسيط من حقوق الطلاب وآمالهم

أننا نؤكد في هذا الصدد أن اللجنة الحكومة المكلفة لم تحل حتى اللحظة سوى مشكلة طلاب التعليم العالي جزئياً في كل من خمس دول فقط ، رغم الوعود المتكررة بالحلول والتي تظهر التناقض الواضح في التصريحات الحكومية وعدم الجدية في البحث عن الحلول ( إقراً الملحق رقم 1) ، وكان الحل المجتزأ من الوزارة صرف مستحقات طلاب التعليم العالي في الدول الأربع فقط ، وتجاهل جهات الإيفاد الأخرى سواء طلاب الجامعات أو الصحة أو التعليم الفني أو الداخلية أو الدفاع وعدم إيجاد حلول فعلية لطلاب التبادل الثقافي و طلبة الاستمرارايات ممن لديهم قرارات إيفاد سواء من الوزارة او من الجامعات، وعدم وجود رؤية واضحة لدى الحكومة في إيجاد الحلول بشكل سريع ، كما أن التعامل البطئ من سفارات الدول التي وصلتها المبالغ مثل سفارة اليمن في مصر فلم يصرف الربع رغم مرور أسبوعين على تحويل المبلغ لحساب السفارة في خطوة تنبئ عن لامبالاة بوضع الطلاب المتردي وبناء على ما سبق فإن اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج تعلن استئناف برنامجها التصعيدي في دول الابتعاث كما يلي:

- بدء اعتصام مفتوح نظمه طلاب اليمن الدارسين في المغرب وطلاب التبادل الثقافي في مبنى السفارة بالرباط من يوم الثلاثاء الماضي

- تنظيم وقفة احتجاجية يعقبها اعتصام مفتوح ينظمه اتحاد طلاب اليمن في تركيا في مبنى السفارة اليمنية بأنقرة .

- استئناف الاعتصام المفتوح الذي ينظمه اتحاد طلاب اليمن في السودان ابتداء من الأحد القادم

- بدء اعتصام مفتوح ينظمه اتحاد طلاب اليمن في باكستان الاثنين القادم

- بدء اعتصام مفتوح ينظمه طلاب اليمن في المجر ابتداء من يوم أمس الجمعة .

- سيعقب هذه الفعاليات الاحتجاجية مجموعة خطوات تصعيدية تصل إلى إقفال وتعطيل السفارات اليمنية حتى تقوم الحكومة بواجبها كاملاً غير منقوص

إننا نأسف ونتحسر أن موعد الربع الأول قد وصل فيما لا تزال الحكومة عاجزة عن توفير مبالغ مالية لصرف مستحقات الطلاب في الربع الرابع ، وأصبح هم الطالب اليمن هو البحث عن حقوقه بدلاً عن التفرغ للتحصيل العلمي

صادر عن اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج

السبت 7/1/2017