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قوات الجيش تقترب من السيطرة على باب المندب ومصرع العشرات من المليشيات

السبت 07 يناير 2017 11:11 م الصحوة نت - متابعة خاصة
قوات الجيش تقترب من السيطرة على باب المندب ومصرع العشرات من المليشيات


 تقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية  من السيطرة الكاملة على مضيق باب المندب الاستراتيجي الواقع جنوب غرب اليمن.


وقالت مصادر عسكرية إن الجيش والمقاومة يتقدمان نحو باب المندب وذلك بعد تحرير منطقة ذباب ومعسكر العمري وعدد من المواقع المجاورة.


وأكدت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تتجه صوب باب المندب والمخا من ثلاثة محاورة وذلك باسناد من قوات التحالف العربي.

 

وانطلقت فجر اليوم السبت عملية عسكرية "الرمح الذهبي" باشراف الرئيس عبدربه منصور هادي وذلك لتحرير مدينة تعز والساحل الغربي لها.


وتمكنت قوات الجيش من احراز تقدم كبير منذ الساعات الأولى من انطلاق العملية فيما لقي العشرات من المليشيات الانقلابية مصرعهم.

 

الصحوة نت | متابعة خاصة

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