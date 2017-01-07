إب: مسلحون يقتحمون مجمع خالد بن الوليد التربوي واصابة طالب بطلق ناري





اقتحم مسلحون اليوم مجمع خالد بن الوليد التربوي بمديرية المشنة بمدينة إب وسط اليمن.





وقال مصدر محلي بأن مسلحين اقتحموا مجمع خالد بن الوليد القريب من مركز مديرية المشنة واعتدوا على عدد من الطلاب بسبب خلافات بين عدد من الطلاب لم تعرف تفاصيلها بعد وتبادلوا اطلاق النار داخل المجمع.





مصادر محلية أفادت بأن المسلحين اعتدوا بالضرب المبرح على أحد الطلاب داخل المدرسة وسط حالة من الذهول والفوضى.





وبحسب المصادر فقد جرى تبادل لإطلاق النار وأصيب طالب بطلقات نارية في اليد والصدر.





ويدعى الطالب المصاب مأمون الشبيبي ولا يزال يرقد بأحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج بعد اجراء عملية جراحية له لإستخراج الرصاص والشظايا التي أصيب بها.





وأدان أولياء الأمور وتربويون الحادثة مطالبين بوضع حد للفلتان الأمني الذي تشهده المحافظة والذي انعكس بشكل سلبي على التعليم ومناحي الحياة في إب.





وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام المجمع الدراسي ويحدث فيها اطلاق نار ، وسط فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها محافظة إب ومدعومة من قبل مليشيا الحوثي وصالح المحكمة قبضتها على المحافظة منذ منتصف أكتوبر 2014م.





المصدر | الصحوة نت