قائد العسكرية الرابعة: لن نتراجع حتى ندحر الميليشيات من كل تراب الوطن





قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة إن أبطال الجيش يواصلون زحفهم نحو معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في الساحل الغربي ويسطرون أروع الملاحم البطولية دفاعا عن الوطن وحماية للمواطنين من بغي الميليشيات وشر الانقلاب وترسيخا للأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.





وأكد اللواء الركن فضل حسن في تصريح خاص للمركز الإعلامي للقوات المسلحة جاهزية الجيش لتحرير كامل الساحل الغربي من قبضة الميلشيات وطردها من كافة مناطق محافظة تعز. مشيدا بالانتصارات الكبيرة للجيش في مناطق ذوباب والوزاعية ومقبنة وجبل حبشي، غربي تعز، محييا صمود الأبطال في الجبهات واستبسالهم في وجه الانقلابيين، ومؤكدا على المزيد من الصبر والثبات حتى تحقيق كامل الأهداف.





وأضاف اللواء حسن إن هذه الانتصارات تأتي ضمن الخطة العسكرية التي تشرف عليها القيادة السياسية والعسكرية برئاسة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبإسناد من قوات التحالف العربي.





وقال حسن: "مستمرون في نضالنا وصمودنا ولن نتراجع حتى نحرر آخر شبر وندحر الميليشيات من كل تراب الوطن وإلى الأبد".

هذا وتواصل وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة تقدمها في الجبهة الغربية بتعز وتخوض لليوم الثالث على التوالي معارك شرسة ضد الميليشيات الانقلابية تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية من قبضة الانقلابيين.





وتأتي هذه الانتصارات في إطار العملية العسكرية التي أعلنت عنها قيادة محور تعز لتحرير الساحل الغربي وكافة المناطق الواقعة في الجهة الغربية لتعز وسط اندحار وتقهقر عناصر الميليشيات.





قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل قال في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت مديرية ذوباب الساحلية بالكامل القريبة من باب المندب، وكافة التباب المطلة على معسكر العمري الذي يبعد عن ذوباب حوالي 5 كيلو مترات، وما تزال الاشتباكات تدور حوله حتى اللحظة، مشيرا الى تقدم الجيش في مديرية الوازعية وتحرير جبال المنصورة وكهبوب بالكامل من الميلشيات الانقلابية.





وأفاد اللواء فاضل أن أهمية تحرير هذه المواقع تتمثل في قطع خطوط تهريب الأسلحة للميليشيات واطباق الحصار عليها واخراجها من كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتها.





وأعرب فاضل عن شكره للقيادة العسكرية والسياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإشرافه المباشر على سير المعارك، مثمنا دور دول التحالف العربي في معركة تحرير تعز من قبضة الميليشيات.