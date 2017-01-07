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المخلافي: عام 2017 سيكون عام انهاء الانقلاب

السبت 07 يناير 2017 08:22 م الصحوة نت - الرياض
المخلافي: عام 2017 سيكون عام انهاء الانقلاب


أكد وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي  إن عام 2017 سيكون عام السلام وإنهاء الانقلاب والحكومة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز المساعدات الانسانية وإنعاش الاقتصاد وإعادة اعمار المناطق المحررة وإستكمال تحرير ما تبقى والعمل مع المجتمع الدولي من اجل تحقيق السلام.


جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر السفارة اليمنية بالرياض مجموعة من طلاب جامعة هارفرد الامريكية الذي قدموا لدراسة الاوضاع في اليمن.

 

وقال المخلافي ان اليمن شهدت في فترة الربيع العربي ثورة من اعظم الثورات شعبية حيث كانت ثورة الــ 11 من فبراير الاكثر شعبية بين ثورات الربيع العربي من حيث حجم المشاركة التي امتدت الى كل محافظات اليمن.

 

واضاف: ان ثورة 11 فبراير أسفرت عن تسوية سياسية تاريخية متمثلة بالمبادرة الخليجية التي مثلت خارطة طريق لنقل السلطة سلمياً من خلال تسليم صالح السلطة لنائبه ومن ثما اجراء إنتخابات، الا ان المخلوع والمليشيات الحوثية انقلبت على كل الاتفافات.

 

 

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