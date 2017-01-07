عمران تسير قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش الوطني في جبهة نهم

سيّر أبناء محافظة عمران صباح اليوم السبت قافلة غذائية مكونة من سبعين سيارة بينها شاحنات ودينات محمّلة بالأغنام والفواكه والكعك والحلويات والعصائر والتمور والمياه المعدنية وغيرها من المواد الغذائية، باتجاه جبهة نهم دعما لأبطال الجيش الوطني المرابطين هناك.

وكانت القافلة الغذائية (قافلة الوفاء للوطن) التي تقدّمها وكيل المحافظة الشيخ أحمد حسين البكري وعدد من مشائخ ووجهاء ومثقفي عمران وجمع غفير من المواطنين، قد انطلقت صباح اليوم تزيّنها الأعلام الوطنية واللافتات التي عبرت عن التلاحم بين المواطنين وأبطال الجيش الوطني، كما هدفت في مجملها إلى رفع المعنوية لدى أفراد وصف وضباط الجيش الوطني.

وخلال استقباله للقافلة مع عدد من قيادات وضباط وأفراد الجيش الوطني بالمنطقة السابعة أبرزهم قائد اللواء ٣١٠ العميد الركن محمد غالب السوادي، عبّر اللواء الركن إسماعيل الزحزوح قائد المنطقة العسكرية السابعة عن شكره لأبناء محافظة عمران، كما أشاد بالدور البطولي للمحافظة وأبنائها في مواقف وأحداث عدة، وبشر الحاضرين بالنصر القريب بإذن الله، وأن دخول صنعاء بات قريبا جدا.

كما عبّر عدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني عن شكرهم وارتياحهم لهذه الخطوة الكريمة من قبل أبناء عمران التي تحمل دلالات الإخاء والتلاحم بين المواطنين وأبناء الجيش الوطني المرابطين في جبهات العزة والكرامة.