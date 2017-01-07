الكشف عن سجون سرية تحت الأرض تابعة للمليشيات الحوثية في تعز (صور)

عاينت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة "الجحملية" شرق مدينة تعز، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمها مليشيا الحوثي وصالح لاعتقال وتعذيب المواطنين في الأشهر الماضية. وذكرت اللجنة، في بيان اليوم السبت، أن فريق اللجنة زار مدينة تعز جنوب اليمن، ورصد 10 حالات تفجير منازل، وتدمير 172 محلا تجاريا.

كما عاين ووثق 5 سجون ومعتقلات غير إنسانية في منطقة "الجحملية"، من بينها سجن واحد تحت الأرض كانت تستخدمها مليشيا الحوثي وصالح لاعتقال وتعذيب المواطنين خلال الأشهر الماضية. ولفتت اللجنة إلى أن فريقها حقق مع 9 مواطنين كانوا معتقلين أشهرا عدة في تلك السجون غير القانونية.





وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاء انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنها رصدت 302 انتهاك خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 في مختلف المحافظات، سقط جراءها 200 قتيل، بينهم 28 امرأة و23 طفلا، إضافة إلى 60 جريحا.

وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات شملت 41 واقعة قتل خارج نطاق القانون، و95 حالة استهداف مدنيين، و47 تدمير أعيان مدنية، و48 حالة تهجير قسري، و29 حالة اعتقال خارج نطاق القانون، و8 حالات إخفاء قسري، و9 وقائع زرع ألغام، و7 حالات تعذيب، و5 حالات تجنيد أطفال، و7 وقائع تفجير ونهب منازل. وبيّنت اللجنة أن "أعضاءها والفريق المساعد أنهوا التحقيق خلال ديسمبر 2016 في 380 ملف انتهاك تنوعت وقائعها ما بين استهداف مدنيين،

واستهداف أعيان مدنية، وتهجير قسري، وتعذيب، واعتقالات جماعية وفردية حدثت في أغلب المحافظات".

وأكدت لجنة التحقيق أنها تواصل أعمالها اليومية في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في وقائع الانتهاكات التي طاولت المدنيين في كافة محافظات الجمهورية اليمنية، والتي أدت إلى حرمان كثيرين من حرياتهم وحقوقهم الأساسية، لاسيما مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتدني الخدمات الصحية في المناطق التي تقع تحت وطأة الحرب المستمرة منذ يوليو/تموز 2014. ودعت اللجنة كافة أطراف النزاع والحكومة اليمنية إلى توفير أكبر قدر من ضمانات الحماية للمدنيين في مناطق الحرب، واحترام حقوق الإنسان في بقية المحافظات، والرد على استفسارات ومذكرات اللجنة.



