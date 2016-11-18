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مجلس مقاومة تعز يكشف عن أعمال إجرامية ترتكبها المليشيات بحق المدنيين

الجمعة 18 نوفمبر 2016 09:38 م الصحوة نت | خاص
مجلس مقاومة تعز يكشف عن أعمال إجرامية ترتكبها المليشيات بحق المدنيين حريق في أحدى المنازل بشارع المغتربين جراء القصف من قبل المليشيات

دان مجلس تنسيقي المقاومة الشعبية في تعز الأعمال الإجرامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي والمخلوع الإنقلابية بحق المدنيين.

 

وكشف مجلس مقاومة تعز في بيان حصلت "الصحوة نت" على نسخة منها بعض الأعمال التي وصفها بالإجرامية تمثلت بتفخيخ المساكن قبل الانسحاب منها وكذا زرع الشوارع العامة بمئات الألغام واستمرار قصف الأحياء السكنية.

 

كما طالب المجلس في  بيانه الجهات المعنية بالتحقيق الفوري حول ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن انتهاكات حدثت تجاه بعض القتلى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على الأحياء السكنية.


المصدر| الصحوة نت

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