ناطق الجيش: تم تحرير منطقة ذُباب بالكامل ومواقع استراتيجية غرب تعز

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير مواقع استراتيجية بمحافظة تعز، وفي محافظة صعدة.





وأضاف العميد الركن عبده مجلي في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير مديرية ذوباب بالكامل وتحرير جبال العمري، مشيرا أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في معسكر العمري.





وفي جبهة الوازعية قال العميد مجلي إن القوات المسلحة حررت منطقتي المنصورة وكهبوب.





كما تمكنت وحدات الجيش من تحرير جبل شرف العنيين الاستراتيجي والسلسة الجبلية فيه، وتباب الصفراء والجبيرية والأقحف والمشبك في بلاد الوافي بمنطقة العنين. كما تم تحرير تبة الشابعة بمنطقة الصراحم.





وفي جبهة مقبنة، قال العميد مجلي إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل العود والسيطرة النارية على منطقة الأخلود ودار قاسم والبركنة.





وأشار الناطق الرسمي للجيش إن وحدات الجيش تواصل التقدم في منطقة البقع بمحافظة صعدة وتمكنت من قطع الخط الاسفلتي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.



