وكيل وزراة المالية :طباعة العملة في روسيا يؤكد الموقف الروسي تجاه الشرعية

أكد وكيل وزارة المالية حسين بن ناصر الشريف أن طباعة العملات النقدية للحكومة الشرعية اليمنية في روسيا يأتي تأكيدا على رفضها للإنقلاب وأنها تتعامل مع الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي.

وأشار الشريف في تصريح لقناة الجزيرة إلى أن توجيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واضحة بصرف مرتبات الموظفين في عموم محافظات الجمهورية بشرط أن ترفع المليشيات يدها عن أي تدخلات.

لافتا الى ان الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية يعيشون وضعا انسانيا صعبا.

ونوه إلى أن المليشيات الانقلابية سيطرة على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي دون الالتفات لمعاناة الموظفين والشعب اليمني.