الحساني: معركة تحرير الساحل الغربي بدأت وقوات الجيش تزحف في جميع الاتجاهات





قال الناطق الرسمي باسم قيادة محور تعز العقيد منصور الحساني ان عملية تحرير الساحل الغربي بدأت بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية ونائبه وبإسناد من قيادة التحالف العربي.

وأكد الحساني في تصريح له أن معركة تحرير المناطق الغربية لمحافظة تعز وتحرير الساحل الغربي بدأت، مشيراً الى أن أبطال الجيش الوطني يحققون انتصارات كبيرة ويواصلون الزحف في جميع الأتجاهات.





وأضاف الحساني أن الساعات القادمة ستكون حاسمة وان قيادة المنطقة الرابعة ومحافظ محافظة تعز يشرفون أيضاً على عملية التحرير.

وشن أبطال الجيش الوطني مسنودين بمقاتلات التحالف من اتجاه باب المندب هجوما على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع وتم تحرير جبل المنصوره ومدينة ذوباب والجبال المطلة على معسكر العمري ومعظم جبال كهبوب.





وتحاصر قوات الجيش والمقاومة ما تبقى من المليشيات في المنطقة ، فيما يواصلون الزحف باتجاه معسكر العمري وجبال كهبوب جنوب غرب تعز.





الصحوة نت | متابعة خاصة