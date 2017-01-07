الضالع: العثور على جثة مسلح حوثي بجوار حاجز مائي وإلى جواره سلاحه بعد أيام من اختفائه

عثر على أحد عناصر مسلحي الحوثي والمخلوع صالح جثة هامدة بجوار حاجز مياة في مديرية دمت بمحافظة الضالع بعد اختفائه في صفوف المليشيات منذ عدة أيام.

وقالت مصادر محلية أن الشخص ويدعى " سلمان عبدالغني الموتي " عثر عليه جثة هامدة بجوار سد قرية الظاهرة بمنطقة الحبيشية في دمت.

وتشير المعلومات إلى أن المذكور عثر عليه مغطى الوجه وعليه آثار طلقات نارية وإلى جواره قطعة سلاح آلي حديث نوع ( إيكي ) وهو سلاح أمريكي الصنع لا يمتلكه إلا أفراد ما يعرف سابقا بقوات الحرس الجمهوري التابع لنجل المخلوع صالح.

ويأتي العثور على (الموتي) مقتولا بعد أيام من اختفائه المفاجيء من بين عناصر المليشيات الانقلابية في دمت وبصورة تثير الشك والريبة وتشير إلى فرضية تعرضه للتصفية من قبل قيادات الحوثي نتيجة خلافات في أوساط المليشيات.