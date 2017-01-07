غارات مكثفة على مواقع المليشيات في محيط صنعاء

قالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في محيط العاصمة صنعاء.





وحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات متتالية على معسكر الجميمية وشوكان في مديرية بني حشيش شرقي العاصمة.





وأفادت المصادر، بأن قتلى وجرحى من المليشيات الانقلابية سقطوا في مديرية الحيمة بمحافظة صنعاء جراء غارات جوية استهدفت آليات عسكرية لهم.





وأكدت المصادر، شن ثلاث غارات متتالية على منطقة بني يوسف في الحيمة الداخلية إحدى تلك الغارات أصابت سيارة كان يستقلها مسلحون ما أسفر عن مصرع جميع من كان على متنها.





وكانت مقاتلات التحالف قد شنت عدة غارات مساء أمس الجمعة على مواقع للدفاع الجوي في مناطق مديرية بني مطر وجبل النبي شعيب.





وكثفت مقاتلات التحالف من غاراتها الجوية في محيط صنعاء مع استمرار المعارك العنيفة شرق العاصمة صنعاء.

الصحوة نت | متابعة خاصة