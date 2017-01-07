أبين: مقتل 6 جنود وإصابة آخرين في تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية





قالت مصادر عسكرية إن قتلى وجرحى من الجنود سقطوا اثر تفجير انتحاري استهدف نقطة أمنية في محافظة أبين.





وحسب المصادر، فإن 6 قتلى على الأقل سقطوا فيما أصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري استهدف النقطة الأمنية الواقعة في تقاطع مرونة بمديرية الوضيع بأبين.





وكان مسلحو القاعدة هاجموا نقطة تفتيش لقوات الجيش في المنطقة الواقعة بين ميناء شقرة ومديرية الوضيع في محافظة أبين الأربعاء الماضي ما سفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود.





وتمكنت قوات الجيش باسناد من التحالف العربي تحرير مناطق واسعة من محافظة أبين من قبضة العناصر الإرهابية في منتصف اغسطس 2016، أهمها لودر وزنجبار وجعار.





وما بين الحين والآخر تهاجم العناصر الإرهابية نقاط أمنية وعسكرية في محافظة أبين وعدد من المناطق المجاورة.

الصحوة نت | متابعة خاصة