المليشيات تفشل في رفع اضراب هيئة التدريس وجامعة صنعاء تُغلق أبوابها





قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن المليشيات الانقلابية فشلت في رفع اضراب هيئة التدريس بعد دخول الاضراب الشامل اليوم السبت.





وأكدت المصادر فشل إجتماع دعا له فوزي الصغير رئيس جامعة صنعاء المعين من قبل المليشيات وكذا محمد البخيتي عميد كلية الهندسة بجامعة صنعاء.





وأشارت المصادر الى أنه تم الغاء الاجتماع الذي عقد بقاعة جمال عبدالناصر وذلك لعدم حضور عدد كافي من الدكاترة المدعوين للاجتماع الذي كان من المقرر يناقش رفع الاضراب.





وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء قد أعلنت تدشين مرحلة الإضراب الشامل في الجامعة ابتداءً اليوم السبت.





وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الجمعة بأن الإضراب الشامل الذي بدأ اليوم يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وقرارات الهيئة الإدارية في هذا الشأن.





ووجه البيان دعوة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإنجاح هذه المرحلة بعد نجاح فعاليات التصعيد السابقة المتمثلة برفع الشارات الحمراء، والإضراب الجزئي خلال الاسبوع الماضي.





ومنحت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء منتصف ديسمبر الماضي المليشيات الانقلابية أسبوعين لصرف المرتبات المتوقفة منذ 4 أشهر.





وقالت النقابة، في بيان لها، إنها ستتخذ هذه الخطوات في حالة عدم صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كل الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة.





وهددت مليشيا الحوثي والمخلوع هيئة التدريس بالجامعة بالسجن في حال قررت الإضراب عن التدريس، فيما توعدت بصورة مباشر بعض هيئة التدريس.

المصدر | الصحوة نت