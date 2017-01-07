لواء النخبة في جبهة البقع يقلب المعادلة ومحافظ صعدة يؤكد أسر قيادات حوثية





حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً كبيراً في جبهة البقع بمحافظة صعدة معل جماعة الحوثي المتمردة.





وأكد محافظ محافظة صعدة هادي طرشان تقدم لواء النخبة في الجيش الوطني إلى مواقع جديدة في جبهة البقع وأسر أحد قيادات الميليشيات الانقلابية.

وقال طرشان في حديث لصحيفة "عكاظ" إن التقدم شمل منطقة مران التي ينحدر منها زعيم ميليشيات جماعة الحوثي، حيث تم أسر قيادي عسكري منتمي للجماعة، بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في جبهة علب مع الميليشيات الانقلابية، وسقط منهم العديد من القتلى والجرحى.





وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد حررت مؤخراً معسكر اللواء 101 مشاة وعثرت على كميات ضخمة من الأسلحة.





ونشرت قوات الجيش صوراً لآليات عسكرية تم تدميرها قبل تحرير المعسكر فيما تم العثور على مخازن تحت الأرض ومخابئ لعناصر المليشيات.

الصحوة نت | متابعة خاصة