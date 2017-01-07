ناطق المجلس العسكري بتعز: تم تحرير ذباب والمنصورة وجبال العمري.. والمخا موعدنا

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في محافظة تعز العقيد منصور الحساني تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صباح اليوم من دحر المليشيات في منطقة ذباب والتقدم.





وأكد الحساني- في منشور على صفحته على الفيس بوك - أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي تمكنت من السيطرة على منطقة ذباب والمنصورة وجبال العمري، مشيرا إلى أن المعارك الآن على أشدها والتقدم مستمر.





وأوضح الحساني أن المليشيات تتهاوى وتفر من أمام أبطال الجيش الوطني المسنود بالطلعات الجوية المكثفة من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية الذي يحقق نجاح كبير وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات المليشيات الإنقلابية.





وقال الحساني:"بعدهم بعدهم والمخا موعدنا" في إشارة إلى سعي الجيش الوطني إلى تحرير مدينة المخا.



