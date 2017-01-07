قائد العسكرية الرابعة: تسلمنا أسلحة جديدة من التحالف العربي





كشف اللواء الركن فضل حسن، قائد المنطقة العسكرية الرابعة، أن الجيش تلقى دعما عسكريا جديدا من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يتمثل في وصول أسلحة حديثة ومتنوعة.





وقال اللواء فضل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الأسلحة ستساعد الجيش في تنفيذ خططه للمرحلة المقبلة والمتمثلة في عملية التقدم باتجاه المناطق الشمالية وتطهير ما تبقى من مدن تحتمي فيها بعض الجيوب التابعة لميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.





واستطرد قائد المنطقة العسكرية أن الوضع العسكري الراهن للانقلابيين وما تعيشه من تفكك في الجبهات وسوء إدارة المعارك، سيساعد الجيش في تنفيذ خطط تحرير المدن المعتمدة على الهجوم والمباغتة بشكل سريع، وخصوصا بعد أن تملك الجيش أسلحة نوعية تمكن أفرادها وقياداتها الميدانيين من إنجاز المهام بدقة عالية.





وأضاف قائد المنطقة العسكرية، أن الجيش يسير بثبات على الجبهات كافة، ومن ذلك التقدم في تعز، وما حققته المقاومة من فتح جبهات جديدة، موضحا أن هذه الانتصارات ستدفع خلال الأيام القليلة المقبلة لتقدم الجيش بشكل كبير نحو المدينة من محاور متعددة لتحريرها بشكل كبير.





وقال إن هناك اجتماعات دائمة لقيادات الجيش، لرصد جميع التحركات على الأرض والتعامل معها بشكل سريع ومباشر يمكن قيادات المدينة من تنفيذ مهامها العسكرية دون انعكاسات جانبية أو تراجع في المواجهات، وهو ما سيتحقق في محافظتي «أبين، ولحج» بتنويع الضربات العسكرية لما تبقى من جيوب الحوثيين، ومن ثم تنفيذ أعمال التطهير التي لن تتجاوز عدة أيام من التحرير الكامل للمدينة.