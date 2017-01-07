إب: المليشيات تقتحم منزل عاقل حارة مؤتمري وتختطف 4 من اسرته

أقدمت مليشيات الحوثي وصالح يوم أمس على اختطاف أربعة مواطنين بعد اقتحام منزلهم في مفرق جبلة بمحافظة إب وسط اليمن.





وأفادت مصادر محلية للصحوة نت بأن المليشيا نفذت داهمت منزل عاقل حارة مفرق جبله القيادي المؤتمري احمد المنتصر بحملة مسلحة ونهبت محتويات المنزل وسيارة نوع صالون ومبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت المصادر ان المليشيات اختطفت ٤ من اسرته واقتادهم الى جهة مجهولة بينما كان المنتصر هو غير متواجد أثناء عملية المداهمة.

وبحسب المصادر يأتي الاقتحام على خلفية تنديد المنتصر بطريقة تعامل المليشيات اللا إنساني مع قضية أولاد محمد قاسم الحبيشي الواقع في إطار حارته. فيما يعتقد آخرون ان مداهمة منزل المنتصر تأتي في اطار التنازع والخلاف المتصاعد بين أنصار الخلوع ومليشيات الحوثي داخل المحافظة والذي ترتفع وتيرته نتيجه الاقصاء والهمجية التي تتعامل بها المليشيات مع مكونات قوى الانقلاب بالمحافظة.





وكانت المليشيات اقتحمت الاسبوع الماضي منزل محمد قاسم الحبيشي واختطفت عددا من أسرته ونهبت المنزل ولا زالت تحتله على خلفية مقتل مسلح حوثي واصابة آخر الشهر الماضي في خلاف مع احد ابناء الحبيشي في مجلس عزاء.



