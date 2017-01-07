حجة.. المدفعية تططاد تعزيزات شمال مدينة حرض





استهدفت مدفعية التحالف العربي تعزيزات لمليشيا الحوثي والمخلوع شمال مدينة حرض في محافظة حجة.









وحسب المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن المدفعية استهدفت تعزيزات للمليشيا في منطقة المجبر والشريفية شمال حرض.





وتمكنت مدفعية الجيش من استهداف تعزيزات أخرى جنوب شرق مدينة ميدي فور وصولها المنطقة.









ووصلت هذه التعزيزات بعد اجتماع المليشيات في منطقة ابو دوار بمديرية مستبأ عصر الجمعة.









وكانت مقاتلات التحالف قد شنت سلسلة غارات جوية على مواقع المليشيات في جبهتي حرض وميدي واحرقت آليات عسكرية.





الصحوة نت | متابعة خاصة