الرئيسية / آخر الأخبار

حجة.. المدفعية تططاد تعزيزات شمال مدينة حرض

السبت 07 يناير 2017 12:02 ص الصحوة نت- متابعة خاصة
حجة.. المدفعية تططاد تعزيزات شمال مدينة حرض


استهدفت مدفعية التحالف العربي تعزيزات لمليشيا الحوثي والمخلوع شمال مدينة حرض في محافظة حجة. 



وحسب المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فإن المدفعية استهدفت تعزيزات للمليشيا في منطقة المجبر والشريفية شمال حرض. 


وتمكنت مدفعية الجيش من استهداف تعزيزات أخرى جنوب شرق مدينة ميدي فور وصولها المنطقة. 



ووصلت هذه التعزيزات بعد اجتماع المليشيات في منطقة ابو دوار بمديرية مستبأ عصر الجمعة. 



 وكانت مقاتلات التحالف قد شنت سلسلة غارات جوية على مواقع المليشيات في جبهتي حرض وميدي واحرقت آليات عسكرية. 


الصحوة نت | متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى