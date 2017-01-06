مقاتلات التحالف تستهدف طقماً حوثياً في منطقة الخزان شرق مدينة ميدي بحجة





استهدفت مقاتلات التحالف العربي مساء الجمعة آليات ومواقع لمليشيا الحوثي والمخلوع في جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة.





وأفاد "المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة" أن مقاتلات التحالف استهدفت طقماً للمليشيات في منطقة الخزان شرق مدينة ميدي.





وحسب المصادر، فإن الطقم كان يحمل رشاشا مضادا للطيران "عيار 23" وعدد من العناصر التابعة للمليشيات وتم استهدفه بمن فيه.





كما شنت المقاتلات في وقت سابق عدداً من الغارات على مواقع المليشيات الانقلابية في جبهتي حرض وميدي.





وكثفت مقاتلات التحالف مؤخراً من غاراتها الجوية على الجبهات القريبة من الحدود مع المملكة العربية السعودية وذلك مع استمرار حشد المليشيات الانقلابية.





وتدور ما بين الحين والآخر مواجهات عنيفة بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش في جبهتي حرض وميدي.





وفي مطلع 2016 سيطرت قوات الجيش على ميناء ميدي وعدد من المواقع في حرض بما في ذلك المنفذ البري مع المملكة.





المصدر | الصحوة نت