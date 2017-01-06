هيئة التدريس بجامعة صنعاء تعلن الإضراب الشامل





بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاضراب الجزئي.. أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء تدشين مرحلة الإضراب الشامل في الجامعة ابتداءً من يوم غد السبت.





وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في بيان لها اليوم الجمعة بأن الإضراب الشامل الذي سيبدأ من يوم غد يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وقرارات الهيئة الإدارية في هذا الشأن.

ووجه البيان دعوة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإنجاح هذه المرحلة بعد نجاح فعاليات التصعيد السابقة المتمثلة برفع الشارات الحمراء، والإضراب الجزئي خلال الاسبوع الماضي.

وكانت نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء قد منحت منتصف ديسمبر المليشيات الانقلابية أسبوعين لصرف المرتبات المتوقفة منذ 4 أشهر.

وقالت النقابة، في بيان لها، إنها ستتخذ هذه الخطوات في حالة عدم صرف المرتبات وضمان استمرار تمويلها، وتصحيح كل الاختلالات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها القيادة الحالية للجامعة.

وهددت مليشيا الحوثي والمخلوع هيئة التدريس بالجامعة بالسجن في حال قررت الإضراب عن التدريس، فيما توعدت بصورة مباشر بعض هيئة التدريس.

الصحوة نت | متابعة خاصة