قوات الجيش تواصل تقدمها غرب تعز "المواقع المحررة"





تواصلت المواجهات بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة من جهة ومليشيا الحوثي والمخلوع من جهة اخرى ،غربي تعز، لليوم الثاني على التوالي وسط تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة.





وتمكنت قوات الجيش في جبهة مقبنه من السيطرة على جبل العويد والحصن الاستراتيجي وقرية البَركِنة ودار قاسم بحمير غربي المدينة.





كما تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة في الجبهة الغربية من التقدم والسيطرة على قرية العنيين و جبل شرف العنيين بجبل حبشي غربي المدينة .





وبحسب المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، تشارك قوات وطيران التحالف في العمليات ويشرف عليها بالمحافظة قيادة محور تعز العسكري ممثلا باللواء الركن خالد فاضل، قائد محور تعز، والعقيد عدنان رزيق ،عمليات محور تعز ، وقائد اللواء 17 العميد الركن عبدالرحمن الشمساني.





وأكد العقيد عدنان رزيق سيطرة قوات الجيش الوطني والمقاومة على العديد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مقبنة ،غربي المدينة، مشيراً أن العملية العسكرية ضد مليشيا الحوثي والمخلوع مستمرة حتى تحرير كل شبر من أرض تعز واليمن بشكل عام.





وقال رزيق :المعركة لا زالت مستمرة، ومعنوياتنا القتالية عالية ومصممون على دحرهم ، وأن الأمور مبشرة بالخير.





موضحاً أن معركة تحرير مناطق واسعة في جبهة مقبنة يمكن خلالها اختصار الوقت الذي قد تستغرقه عمليات تحرير المدينة بشكل كامل.