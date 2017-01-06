مدفعية الجيش تُحرق آليات للانقلابيين في صرواح غرب مأرب





قالت مصادر ميدانية في محافظة مأرب إن مدفعية الجيش دكت مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في صرواح غرب المحافظة.





وأفاد "مركز سبأ الإعلامي " نقلاً عن المصادر، أن مدفعية الجيش استهدفت طقمين على متنهما مجاميع مسلحة بالقرب من سوق صرواح ما أسفر عن احراق الطقمين ومقتل وجرح كل من عليهما.





وتتواصل الاشتباكات بين المليشيات الانقلابية وقوات الجيش بمحيط سوق صرواح آخر معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في مأرب.





وتستميت مليشيا الحوثي والمخلوع بالبقاء بمركز مديرية صرواح رغم الضربات الموجعة التي تلقتها مراراً على يد أبطال الجيش والمقاومة.

الصحوة نت | متابعة خاصة