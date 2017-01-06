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ذمار: معلمات اكبر مدارس المحافظة يعلقن الشارات الحمراء تمهيدا للإضراب

الجمعة 06 يناير 2017 07:16 م الصحوة نت - ذمار
ذمار: معلمات اكبر مدارس المحافظة يعلقن الشارات الحمراء تمهيدا للإضراب صورة ارشيفية

رفعت 90 معلمة بمدرسة بلقيس للبنات أكبر مدارس محافظة ذمار الشارات الحمراء أمس الخميس تمهيداً لإضراب جزئي الاسبوع القادم احتجاجا على عدم صرف المرتبات منذ شهور.


وأكدت مصادر تعليمية أن المدرسات رفعن الشارات الحمراء وعملن وقفة احتجاجية في بداية الحصة السادسه متوعدات باستمرار الفعاليات حتى تنفيذ المطالب وصرف المرتبات المتأخرة.


وبحسب المصادر فقد قام عبدالكريم الحبسي مدير تربية ذمار المعين من المليشيات برفقة عدد قيادات مكتب التربية بزيارة المدرسة بعد تنفيذ الوقفة واستعطاف المدرسات بتوقيف الإضراب والتعهد بصرف الرواتب المتاخرة خلال الاسبوع القادم.





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