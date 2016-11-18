نعت شبكة تعز الإخبارية مصورها الزميل أواب الزبيري الذي أستشهد اليوم الجمعة في تعز نتيجة إنفجار مبنى ملغم من قبل مليشيات الحوثي وصالح خلال قيامه بتصويره شرق تعز.

وقالت الشبكة في بيان النعي أن الزبيري كان يمارس عمله في توثيق الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين في الحي ورصد جرائم مليشيات الحوثي وصالح في المنطقة.

وأدانت الشبكة بأشد العبارات إستمرار إستهداف المليشيات لناقلي الحقيقة. وطالبت الشبكة نقابة الصحفيين ومنظمات الدفاع عن الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان العمل على تقديم جرائم المليشيات للمحاكم الدولية وتوثيق إنتهاكاتها الفادحة في إستهداف الصحفيين والمدنيين واستمرار زراعة المنازل والشوارع العامة بالألغام والعبوات الناسفة في جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

نص البيان





(بلاغ صحفي)

شبكة تعز الإخبارية تنعي إستشهاد مصورها ، الصحفي "أواب الزبيري" اليوم في تعز

تنعي شبكة تعز الإخبارية استشهاد أحد مصوريها الزميل "أواب طارق الزبيري" والذي قضى مساء اليوم الجمعة بإنفجار شبكة ألغام بأحد المنازل في حي العسكري شرق المدينة ، وكان المصور أواب الزبيري، يمارس عمله في توثيق الدمار الذي لحق بمنازل المواطنين في الحي ورصد جرائم مليشيا الحوثي وصالح في المنطقة ، قبل أن ينهد المنزل عليه إثر إنفجار ألغام زرعتها المليشيا في المنزل ليفارق الحياة على الفور.

وشبكة تعز الإخبارية ، إذ تعزي الوسط الصحفي والإعلامي برحيل واحد من أهم كوادره المثابرين، الذي عمل بكل جهد وإخلاص وشجاعة ، لرصد جرائم المليشيا بحق أبناء مدينته ونقلها بالصورة والصوت للعالم أجمع ، وكان مثالاً للإنضباط والشجاعة والإخلاص في أداء مهمته النبيلة.

تدين مع كافة العاملين في الوسط الإعلامي بأشد العبارات إستمرار إستهداف المليشيا لناقلي الحقيقة ، وتطالب نقابة الصحفيين ومنظمات الدفاع عن الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان ، العمل على تقديم جرائم المليشيا للمحاكم الدولية وتوثيق إنتهاكاتها الفادحة في إستهداف الصحفيين والمدنيين واستمرار زراعة المنازل والشوارع العامة بالألغام والعبوات الناسفة في جرائم ممنهجة ضد الإنسانية.

صادر عن/ شبكة تعز الإخبارية الجمعة، الموافق 18 نوفمبر 2016م