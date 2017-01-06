وسط فوضى أمنية.. مقتل طفل برصاص أصيب بها في أحد الأعراس في إب





قتل طفل في الخامسة من العمر بالرصاص بأحد مديريات محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت بأن طفل قتل مساء أمس بطلق ناري من أحد الأعراس بمنطقة وراف بمديرية جبلة غرب مدينة إب.

المصادر قالت بأن الطفل يدعى محمد أحمد يحي خمس سنوات وهو من أبناء قرية "سموع" بعزلة وراف وأصيب بطلق ناري في الصدر عن طريق الخطأ وسط كثافة نارية أطلقت في الهواء احتفاء بالعرس الذي أقيم في القرية.

وقبل شهرين قتلت طفلة برصاص أحد الأعراس في مديرية العدين غرب مدينة إب وسط ارتفاع ضحايا الرصاص الراجع والعبث بالسلاح والقتل بالخطأ في الأعراس كما حدثت حالة مشابهة قتلت فيها فتاة بالمدينة القديمة بإب قبل شهر ونصف وأصيب أخرى في أحد الأعراس بالمحافظة.

وبرزت ظاهرة إطلاق النار في الأعراس مؤخرا بشكل لافت وبنسبة كبيرة مع انتشار السلاح بعد سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على المحافظة وغياب أجهزة الأمن.