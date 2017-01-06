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مصدر طبي: مستشفى ذمار استقبل 1104 قتيل من المليشيات خلال 2016

الجمعة 06 يناير 2017 06:04 م الصحوة نت - خاص
مصدر طبي: مستشفى ذمار استقبل 1104 قتيل من المليشيات خلال 2016 صورة ارشيفية


استقبلت هيئة مستشفى ذمار العام اعدادا كبيرة من قتلى المليشيات من جبهتي تعز ومريس في الضالع.


وأكد مصدر طبي في هيئة مستشفى ذمار العام أن ثلاجة المستشقى استقبلت اعدادا كبيرة من قتلى الحوثي الذين لقو مصرعهم وهم يقاتلون في صفوف المليشيات. 


وبحسب المصدر الطبي فإن الهيئة استقبلت خلال العام الماضي 2016 أكثر من الف ومائة واربعة من قتلى الحوثي من مختلف الجبهات..


ولم تنقطع الجنائز طيلة العام في مختلف قرى ومناطق ذمار والمحافظات التي تسيطر عليها المليشيات.


وافتتح وزير الأوقاف في حكومة المليشيات الاسبوع الماضي أكبر مقبرة في محافظة ذمار نظرا لامتلاء المقابر القديمة بسبب تزايد أعداد القتلى.

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