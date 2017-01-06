تقدم مباغت لقوات الجيش غرب تعز وسط غارات هي الأعنف على مواقع المليشيات





قالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع غرب تعز اليوم الجمعة.





وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مناطق الوافي غرب المدينة، أهمها موقع صفراء والشائعة والجبيرية والأجد وموقع وهر والقحفة والسد، وهي مواقع في جبال العنين شمال جبل الحبشي.





يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي عدد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات الانقلابية في ذات المنطقة.

وفي جبهة مقبنة.. قال الناطق باسم الجيش الوطني في تعز العميد منصور الحساني، إن الجيش الوطني واصل هجومه لليوم الثاني على التوالي على مواقع مليشيا الحوثي وتمكن من تحرير قرية البَركِنة ودار قاسم ولازالت المعارك مستمرة.





وأكد الحساني أن طيران التحالف شن 22 ضربة جوية ناجحة استهدفت واحدة منها دبابة في مفرق الأحيوق بالوازعية نتج عنه تدمير الدبابة.





وأشار الحساني إلى أن سقوط 16 قتيلاً و عدداً من الجرحى من المليشيات وتدمير عربة همر نتيجة المواجهات، كما تم تدمير دبابة ورشاش 14.55 وسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة قصف الطيران.

في غضون ذلك.. شنت مقاتلات التحالف ظهر اليوم ثلاث غارات على مواقع مليشيات الحوثي والمخلوع في معسكر القطاع الساحلي والكورنيش بمدينة المخا غربي تعز.

الصحوة نت | متابعة خاصة