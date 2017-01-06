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اغتيال ناشط واصابة آخر في وادي حضرموت

الجمعة 06 يناير 2017 05:46 م الصحوة نت - متابعة خاصة
اغتيال ناشط واصابة آخر في وادي حضرموت


قالت مصادر محلية في محافظة حضرموت ان مسلحين مجهولين اغتالوا اليوم الجمعة ناشطاً شبابياً فيما أصابوا آخر في وادي حضرموت.


واشارت المصادر الى أن المسحلين على الخط الواصل بين سيئون وتريم فتحوا النار على الناشط في حزب الإصلاح عبدالمجيد باتيس وجميل مسلم باتيس ما أدى الى مقتل الاول وإصابة الأخير.


يشار الى المستهدفين من أقرباء القيادي في التجمع اليمني للإصلاح صلاح باتيس.

 وقد لاقت هذه العملية استياء كبيراً لدى المواطنين في المنطقة الذين طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة التحرك والكشف عن هذه الخلايا الارهابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة.


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