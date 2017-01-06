بعد مطالبته بتخفيف السرعة.. مرافقو قيادي حوثي يعتدون على مواطن بالضرب بإب

اعتدى مرافقو قيادي من مليشيا الحوثي على مواطن بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحي قيادي حوثي بارز اعتدوا يوم أمس بالضرب المبرح على مواطن بمديرية المخادر شمال مدينة إب.





وقال شهود عيان بأنهم تفاجأوا بأحد أطقم مليشيا الحوثي في منطقة مفرق حبيش 20 كيلو شمال مدينة إب يمشي بسرعة جنونية ما جعل أحد المواطنين يطلب من سائق الطقم التهدئة.





وبحسب الشهود العيان فإن مرافقي القيادي الحوثي صالح الشامي الذي كان على متن الطقم قاموا بالإعتداء على المواطن بالضرب المبرح.

وأضاف الشهود بأن المواطن يدعى فهد السلمي وتعرض لضرب غير مسبوق بالركل بالأرجل والضرب بأعقاب البنادق حتى سالت منه الدماء.

وقبل ثلاثة أسابيع تسبب أحد أطقم المليشيا بإًصابة بالغة لأحد المواطنين بمديرية القفر عقب صدم دراجة نارية نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.