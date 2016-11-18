بن دغر يزور الجرحى في مأرب ومقر قوات التحالف العربي ويشيد بجهودهم

زار رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر الجرحى من قوات الجيش الوطني والمقاومة في هيئة مستشفى مأرب العام "أن الحكومة تولي ملف الجرحى في كافة مناطق اليمن اهتمام وعناية خاصة باعتبار ذلك مسؤولية وواجب وطني وأخلاقي تجاههم".

وأشار بن دغر بحسب وكالة سبأ الرسمية "أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الملف سواء من خلال العلاج داخل مستشفيات الوطن او نقل الحالات التي تحتاج إلى علاج في الخارج".

وقام رئيس الوزراء أيضاً بزيارة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتقى قيادتها للاطلاع على الدور الهام الذي تضطلع به في مساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلابيين.

وقال بن دغر "أن تضحيات قوات التحالف العربي وامتزاج دمائهم بدماء أشقائهم وهم يدافعون عن امن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والعالم، ستظل خالدة في الذاكرة ونقطة مضيئة في مسيرة التعاضد العربي دفاعاً عن الهوية ".

وأشار "أن اليمن بعد عاصفة الحزم وإعادة الأمل أصبح أكثر التحاما بمحيطه الإقليمي مدركا لعمقه الاستراتيجي و مستوعبا لموقعه الجغرافي".

وشكر بن دغر دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قائلا " لم يتخلوا عنا وكانوا كما عهدناهم وعند رهاننا عليهم".