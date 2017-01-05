قائد لواء الصدرين بمريس: اللواء جزءً من العسكرية الرابعة ولا يمكن إخراجه عن هذا الإطار

أكدت قيادة لواء الصدرين بمريس في الضالع أنها لم تدعوا في يوم من الأيام لأن تكون تابعة للمنطقة العسكرية السابعة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مريس واللواء الصدرين تقعان في الإطار الجغرافي للمنطقة العسكرية الرابعة وبالتالي فإن لواء الصدرين بمريس يندرج في هذه المنطقة وأن أي حديث عن مطالبات أو غيرها قام بها اللواء بغرض إخراجه عن إطاره الطبيعي – المنطقة الرابعة – عار عن الحقيقة ولا أساس له من الصحة.

وأكد قائد لواء الصدرين في بلاغ صحفي أن علاقة اللواء بمحافظة المحافظة فضل الجعدي متينة وجيدة وليس هناك ما يعكر صفو هذه العلاقة القائمة على أسس التكامل والتعاون في إطار العمل المؤسسي والقيم الوطنية الراسخة.

واشار الى إن لواء الصدرين بمريس يمثل البوابة الشمالية للضالع والجنوب وأن أبطال الجيش الوطني وهم يخوضون ملاخم بطولية في الصدرين للمليشيات الانقلابية وآلياتها التي نهبتها من المعسكرات عند سيطرت على العاصمة صنعاء والمحافظات، يؤكدون أنهم على أهبة الاستعداد وكامل الجاهزية لأي مهام عسكرية توكل لهم في المرحلة المقبلة لاستعادة الشرعية وتطهير بقبة المناطق والمحافظات التي لا تزال تحت سيطرة المليشيات.





المصدر | الصحوة نت