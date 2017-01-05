الضالع : المليشيات تشن حملة اختطافات لمن تبقى من المواطنين في قرية رمه "اسماء"





شنت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح مساء اليوم الخميس حملة اختطافات لمن تبقى من المواطنين في قرية رمه غرب مريس في محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية "للصحوة نت" أن عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح اختطفت ستة مواطنين من منازلهم ومزارعهم ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت المصادر أن المختطفين هم :

صالح هزاع الضحياني

ومصلح محسن احمد

واحمد هزاع مسعد

وعمر صالح عبدالله

ومصلح مسعد عبدالله

ومعين محمد احمد".

وتعرض سكان قرية رمه لانتهاكات واسعة منذ سيطرة الحوثيين على القرية مطلع أكتوبر الماضي، توزعت بين تفجير المنازل وتهجير أكثر من 200 أسرة واقتحام ونهب منازل المواطنين والعبث بممتلكاتهم .





المصدر| الصحوة نت