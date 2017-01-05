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مقاومة تهامة تُفزع المليشيات الانقلابية في الحديدة بأربع هجمات متفرقة

الخميس 05 يناير 2017 11:22 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاومة تهامة تُفزع المليشيات الانقلابية في الحديدة بأربع هجمات متفرقة

نفذت مقاومة تهامة اليوم الخميس أربع هجمات متنوعة ضد عناصر مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة الحديدة.


وقال المركز الإعلامي لمقاومة اقليم تهامة، إن رجال المقاومة نفذوا ثلاث هجمات داخل مدينة الحديدة فيما هجوم آخر استهدف المليشيات في مديرية الضحي.


وباغت مقامة تهامة في شارع الميناء سيارة تقل اربعة من المليشيات الانقلابية ما أدى سقوطهم ما بين قتيل وجريح.


واستهدف رجال المقاومة في هجوم ثانٍ أحد عناصر المليشيا في نقطة المطار ما ادى الى مصرعه على الفور، فيما شن رجال المقاومة ايضاً هجوماً ثالثاً استهدف أحد المليشيات في شارع الحكيمي والذي لقي مصرعه على الفور.

 وما بين الحين والآخر تشن مقاومة تهامة هجمات متفرقة على مليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف مناطق الاقليم.


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