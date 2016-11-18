استشهاد مصور صحفي بتفجير منزل فخخته مليشيات الحوثي بتعز

استشهد المصور الصحفي أواب الزبيري بتفجير مبنى ملغم من قبل مليشيات الحوثي وصالح خلال قيامه بتصويره شرق تعز، اليوم الجمعة.

وقال زملاء صحفيون كانوا برفقة أواب إن الشهيد قضى مع عدد من مقاتلي المقاومة الذين رافقهم عند دخولهم أحد المباني المحررة بحي العسكري شرق المدينة، والذي قامت المليشيات بتفخيخه بالمتفجرات عقب فرارها منه.

ويعمل أواب مصورا متطوعا مع شبكة تعز الإخبارية على صفحة الفيس بوك. وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا من بداية العام في تعز إلى ثلاثة بعد استشهاد المصورين محمد اليمني وأحمد الشيباني برصاص قناصة الحوثيين خلال تغطيتهم المعارك.