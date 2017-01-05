مقتل 17 من المليشيات الانقلابية في مواجهات وقصف للتحالف بتعز

قُتل 10 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة العشرات اليوم الخميس في مواجهة مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز، بحسب مصدر بالمقاومة.

وقال المصدر، إن المليشيات الانقلابية تكبدت هذه الخسائر في مواجهات بمختلف الجبهات وقصف لطائرات التحالف، فضلا عن تدمير عربة وإحراق 3 اطقم.

وأضاف أن أحد جنود الجيش الوطني ارتقاء شهيدا وإصابة 5 في تلك المواجهات، بالإضافة إلى استشهاد امرأة وجرح 4 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

في سياق متصل، شنت طائرات التحالف ثلاث غارات على ثلاثة أطقم محملة تعزيزات للمليشيات في منطقة بختل بالمخا غرب تعز واحرقتها بمن عليها من أفراد.

كما شنت ثلاث غارات مماثلة على مواقع المليشيات في الشريجة جنوب شرق تعز.

وتعرضت الأحياء السكنية شرق المدينة لقصف بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع المليشيات في الجند وتبة الجعشة وتبة سفتيل شرق المدينة.

وطال القصف أيضا القرى السكنية في العشملة والعبدلة مقبنة غرب تعز لقصف بقذائف الهاون ومضادات الطيران من مواقع المليشيات في النوبه وجبل البرقة المطل على البرح .