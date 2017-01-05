المليشيات تجدد قصفها على قرى مريس بالضالع





جددت مليشيا الحوثي والمخلوع من قصفها العشوائي على قرى مريس شمال محافظة الضالع.





وقالت مصادر ميدانية، إن المليشيات الانقلابية المتمركزة في منطقة العرفاف بدمت شنت قصفاً عنيفاً وعشوائياً على قرى مريس ما أثار الرعب لدى آهالي المنطقة.





يأتي هذا فيما كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع الانقلابيين في جبل ناصة والمواقع المجاورة منذ مطلع الأسبوع.





وتدور معارك عنيفة بين مليشيا الحوثي والمخلوع من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة اخرى في عدد من مناطق دمت ومريس منذ قرابة عامين.





الصحوة نت | متابعة خاصة