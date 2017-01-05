الرئيسية / آخر الأخبار

شبوة: قوات الجيش تتقدم في عسيلان ومقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية

الخميس 05 يناير 2017 07:06 م الصحوة نت – شبوة
شبوة: قوات الجيش تتقدم في عسيلان ومقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية

دارت معارك عنيفة اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح ن جهة أخرى في الجبهة الشمالية الغربية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش الوطني تمكنوا من التقدم في عدد المواقع حيث سيطروا على قرية "الصفحة" القريب ن الخط الإسفلتي في عسيلان بعد تكبيد الميلشيات خسائر فادحة".

في غضون ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية مكثفة على عدد المواقع العسكرية لميلشيات الحوثي وصالح .

ووفقا للمصادر "فإن غارات التحالف أسفرت عن تدمير خمس أطقم عسكرية بمن فيها من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى منصتين لإطلاق الصواريخ".

وتدور معارك مستمر في جبهات القتال بمديرية عسيلان ضمن معركة أطلقتها قوات الجيش الوطني لتحرير بقية المناطق في محافظة شبوة من سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح.

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى