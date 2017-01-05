شبوة: قوات الجيش تتقدم في عسيلان ومقاتلات التحالف تدمر آليات عسكرية

دارت معارك عنيفة اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميلشيات الحوثي وصالح ن جهة أخرى في الجبهة الشمالية الغربية بمديرية عسيلان في محافظة شبوة شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية "أن قوات الجيش الوطني تمكنوا من التقدم في عدد المواقع حيث سيطروا على قرية "الصفحة" القريب ن الخط الإسفلتي في عسيلان بعد تكبيد الميلشيات خسائر فادحة".

في غضون ذلك شن طيران التحالف العربي غارات جوية مكثفة على عدد المواقع العسكرية لميلشيات الحوثي وصالح .

ووفقا للمصادر "فإن غارات التحالف أسفرت عن تدمير خمس أطقم عسكرية بمن فيها من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى منصتين لإطلاق الصواريخ".

وتدور معارك مستمر في جبهات القتال بمديرية عسيلان ضمن معركة أطلقتها قوات الجيش الوطني لتحرير بقية المناطق في محافظة شبوة من سيطرة ميلشيات الحوثي وصالح.