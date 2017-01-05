شبوة: تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان

قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني تمكنت صباح اليوم الخميس من تحرير مواقع جديدة في مديرية بيحان بشبوة، بمساندة من المقاومة الشعبية.





وأكدت المصادر في تصريح لـ"المركز الإعلامي للقوات المسلحة" أكد أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان المطلة على خطوط إمداد المليشيات إلى منطقة الصفراء.





يأتي هذا فيما جددت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع الانقلابية في جبهتي بيحان وعسيلان، استهدفت تعزيزات عسكرية.





هذا وكانت قوات الجيش والمقاومة قد أطلقت عملية عسكرية مطلع الأسبوع الماضي تمكنت خلالها من تحرير عدد من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع.









الصحوة نت | متابعة خاصة