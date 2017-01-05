البيضاء: مقتل طفل وإصابة آخرين في قصف للمليشيات على منازل في الزاهر

قتل طفل وأصيب ثلاثة آخرين اليوم الخميس بقصف عشوائي لمليشيات الحوثي وصالح على مناطق سكنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية “إن الطفل محمد صالح الحميقاني البالغ من العمر 11عام قتل وأصيب ثلاثة أطفال آخرين بقذيفة هاون أطلقتها المليشيات من مواقع تمركزها على قرية الغول بمديرية الزاهر".

وأضافت المصادر “إن الأطفال عبد الله صالح الحميقاني "11عام"، وعبدالكريم عبدا لله الحميقاني "10أعوام" ومصطفى محضار الحميقاني "12عام" أصيبوا بجروح خطيرة بالقذيفة أثناء تواجدهم بجوار منازلهم".

يذكر أن مليشيات الحوثي وصالح تشن قصف عشوائي مستمر على المناطق السكنية في محافظة البيضاء وتوقع قتلى وجرحى بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تلحق بمنازل المواطنين ومزارعهم.