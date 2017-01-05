إب: مقتل رجل وامرأة بحزم العدين وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة

قتل رجل وامرأة بمديرية حزم العدين غرب محافظة إب وسط اليمن بظروف وملابسات غامضة وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطن أقدم على قتل زوجته يوم أمس في إحدى قرى عزلة يريس بمديرية حزم العدين ولم يعرف حيثيات الخلاف الذي أدى إلى عملية القتل.

المصادر قالت بأن المواطن يدعى "ع ع س أ" وتقع منطقته بالقرب من مناطق محاددة لمنطقة "الجبجب" وبعد ارتكابه لجريمة القتل أقدم على قتل نفسه بالسلاح الذي قتل به زوجته وسط تكتم شديد على الحادثة.

وتشهد محافظة إب والتي تحكمها المليشيا منذ أكتوبر 2014م انتشارا كبيرا للسلاح ساهمت في ازدياد حدة الجرائم والقتل والسطو وأعمال السرقات والتي لم يسبق وأن شهدتها المحافظة منذ أي وقت مضى.