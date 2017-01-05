المحويت: المليشيات تحرق محلات تجارية بعد نهبهما

أقدمت عصابة تابعة لمليشيات الحوثي وصالح على نهب محلات تجارية وحرقها في مديرية الخبت بمحافظة المحويت.

وقالت مصادر لـ "الصحوة نت" أن العصابة نهبت اثنين محلات تجارية بداخلها مجوهرات وأموال تقدر بملايين من الريالات تابعة للتاجر "محمد على سلول".

وأضافت المصادر "أن عصابة تابعة للمليشيات قامت بسرقة المحل التجاري كان داخله من وما يقارب ثلاثة ملايين ريال، حيث قامت العصابة بفتح القفل بلحام الأكسجين وقاموا بسرقة كل ما بداخل المحل التجاري من أموال ومجوهرات".

في نفس السياق أقدم مسلحون آخرون في نفس المنطقة بإحراق محل تجاري آخر في عزلة الواسطة بمديرية الخبت بعد نهب ما بداخله بالكامل وإحراقه لتغطية الجريمة وإخفاء أثارها.

وتعيش محافظة المحويت حالة من الفوضى الأمنية في ظل سيطرة مليشيات الحوثي وصالح على مؤسسات الدولة وممارستها انتهاكات مستمرة بحق المواطنين في عدد من مديريات المحافظة.